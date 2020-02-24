كشف أسرار جديدة عن تشريح جثة مايكل جاكسون

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير له عن تفاصيل وأسرار جديدة، حول ملك البوب الراحل ​مايكل جاكسون​، وذلك بعد عملية تشريح لجثته، فأشارت الى أن جاكسون الذي توفي عن عمر يناهز الـ50 عاماً في العام 2009، بعد جرعة زائدة من مخدر جراحي، أُصيب بجروح في الذراعين والوركين والكتفين، ويعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم، لافتة إلى وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل، التي خضع لها جاكسون على مر السنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وجد أيضا آثار لندبتين جراحيتين خلف أذنيه، وندوب أخرى على جانبي الأنف، موضحة أن هناك ندوباً أخرى في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه.

وأكدت الصحيفة أن الأطباء توصلوا إلى إستنتاج بأن هذه الندوب ناتجة عن العمليات التي قام بها، لافتة إلى أن ظهور شفتيه باللون الوردي يعود إلى وشم تجميلي.

كما ذكرت الصحيفة أن جاكسون تعرض إلى السقوط قبل وفاته، أدى إلى إصابة ركبتيه برضوض غامضة، إلى جانب تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن، ما يؤكد أنه كان يعاني بالفعل من البهاق، مشيرة إلى أن شعره المتموج الطويل، تبين أنه "مستعار".