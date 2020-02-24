الكويت والبحرين يعلنان أول إصابات بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من ايران

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 09:47 صباحاً - علنت الكويت، الاثنين، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين العائدين من إيران، فيما قالت البحرين إنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن كان في إيران.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أن الفحوص التي أجريت على القادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.
وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المعروف أيضا بـ”كوفيد19″، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا”. وقالت الصحة البحرينية إن المصاب مواطن بحريني قاد من إيران.
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