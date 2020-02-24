كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 09:47 صباحاً - نشرت الفنانة شمس الكويتية مجموعة صور عبر حسابها على انستغرام نعت من خلالها من وصفته بـ أبيها الروحي ومعلمها. فقد نشرت شمس مجموعة صور ظهرت فيها مع دكتور بانكاج وكتبت: “‏لم أكن أعلم أن الأبد قصير إلى هذا الحد عندما وعدتني أنك ستبقى معي للأبد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شمس تنعي الدكتور بانكاج: “اطهر خلق الله ابي الروحي ومعلمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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