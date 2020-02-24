نادين نجيم تكشف مفاجأة مدوية عن مسلسلها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تتوالى مفاجآت مسلسل “عشرين عشرين”، وهذه المرة أعلنت بطلة العمل نادين نجيم أنّها ستلعب دورين مختلفين ضمن شخصية واحدة وهي “النقيب سما”.
وكشفت نادين لبرنامج “ET بالعربي” أنّ كلّ شخصية مختلفة تمامًا عن الأخرى، الأمر الذي يُشكّل تحدي كبير بالنسبة لها كممثلة حيث تقدّم كلّ عام دورًا وأداءً مختلفًا.
ورفضت نجيم كشف المزيد من التفاصيل عن دورها حفاظًا على سريّة الشخصية والمسلسل بشكل عام، لكن جمهورها عبّر عن حماسه الكبير لمشاهدة العمل بعد هذا التصريح.
مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نجيم، قصي خولي وباقة من أهم الممثلين في الدراما اللبنانية إضافةً إلى وجوه جديدة، وهو من إخراج فيليب أسمر، كتابة نادين جابر وبلال شحادات وانتاج شركة الصبّاح.
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