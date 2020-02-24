مجهول يخترق نظام “علاء الدين” ويشغل مهرجانات

متابعة بتجــــــــــرد: أثار شاب مصري أزمة أثناء عرض مسرحية “علاء الدين” للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان المصري أحمد عز، على مسرح “كايرو شو” في القاهرة.
وقال مصدر خاص، أن أبطال المسرحية فوجئوا باختراق نظام صوت المسرحية وتشغيل أغنيات شعبية ومهرجانات أثناء العرض، ولكنهم تفاعلوا معها لعدم إعطاء الجمهور إحساساً بحدوث شيء خارج المألوف، مضيفاً أنه تبين اختراق هذا الشاب لأحد سماعات المسرح بواسطة جهاز حديث، وتشغيله لهذه الأغنيات من حين لآخر، بدرجة دفعت الحضور للاعتقاد أنها جزء من العرض.
وأوضح المصدر أن هذا التصرف أزعج أحمد عز بشدة، وطالب إدارة المسرحية بالتفتيش الدقيق للجمهور أثناء دخولهم إلى المسرح.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.
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