نبيل شعيل: السوشال ميديا "انحطاط".. ولن أتحدث عن كاظم الساهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الفنان الكويتي نبيل شعيل، اعتراضا شديدا على ما يتم تقديمه في الفترة الحالية عبر السوشيال ميديا والإعلام "إسفافا" غير مقبول، منوها أنه لابد من وجود مستوى معين لتقديم فن راقٍ، وترك الأمور التجارية لأصحابها لأنها خاصة بالسوق.

وأضاف نبيل شعيل في مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري من خلال برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدولة أو القناة تقدّم أعمالا راقية كي يكون المتلقي مسؤولا عن نفسه، منوها أن ما نراه حاليا عبر السوشال ميديا والإعلام، محتوى ضعيف وبرامجَ غير جيدة.

وأكد أننا ابتعدنا كثيرا عن تقديم الفن الراقي، مبينا: "سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم ولازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت لأننا وصلنا لحالة من الانحطاط لا يعقل وأشياء مؤسفة تدخل بيوتنا".

ونوّه أن القنوات الرسمية للدول فُقدت هذه الفترة لأنها كانت تقدم أعمالا بها قدر من الاحترام للأسرة والمنزل وقيمنا كمسلمين، مبينا أنه لابد أن نبدأ من أنفسنا، لأن الوضح أصبح "مزري" وكمية الإسفاف زائدة.

وأكد أن المتلقي مسؤول عن نفسه ولكن بتدخل الأكبر سنا، مردفا: "اليوم أولادي لابد من تربيتهم على خلق ولا يذهب الأب للقمة العيش ويترك الأبناء لتربية الشارع، وأعرف الكثيرين فقراء ولكن الولاد يتم تربيتهم على مستوى عالٍ من الأخلاق".

واختتم نبيل شعيل قائلا: "كل إنسان يبدأ بنفسه وأسرته كي ينصلح حال المجتمع ولكن الآن نجري وراء المظاهر والملابس وجلبنا كل الأشياء غير الجيدة من الغرب ما جبنا تعاملاتهم بين بعضهم وجبنا كيف يرقصون وكيف يلبسون وأصبح هناك إسفاف".

وكان قد تحدث الفنان نبيل شعيل عن خلافه مع الفنان العراقي كاظم الساهر، موضحا أنه فنان له جمهوره ومحبوه ومستمعوه، ولكن الحديث عنه أمر غير محبب إلى قلبه.

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وأضاف نبيل شعيل، في مقابلة تلفزيونية له قائلًا: "لا أحب الحديث عنه ممكن سكره، لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر"، مشددا على مقدمي البرنامج التلفزيوني بعدم فتح مثل هذه الأسئلة معه، لأنه لن يخوض فيها.

وتحدث نبيل شعيل، عن الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية، موضحا أن الانتقادات التي واجهها الانفتاح أمر عادي لأن السعودية لم تشهد هذا من قبل، منوها أن الإنسان عندما كان بعيدا عن تحقيق شيء معين وممنوع عنه يكون الأمر مرغوبا به.

وأردف الفنان الكويتي أن الجمهور السعودي أصبح في حالة انفتاح ويريد التعامل وفق هذا الإطار الجديد، ولذلك فإن العنصر النسائي هام ويرغب بالتعامل مع هذه الحالة وفق القواعد الجديدة.

وأضاف: "المرأة مهمة في حياتنا ونحن كبشر نتعامل معها لأنها أصبحت عاملة، والمرأة هي زوجتك وأختك وأمك ويوجد في السعودية خبراء وعلماء ولديهم عاملة صواريخ، ولذلك لابد من تركهم يتعاملون بطبيعتهم".

واستشهد نبيل شعيل، في عدم فرضية غطاء الوجه قائلا: "في الحج لا ترتدي جميع النساء غطاء الوجه، ونجد حريم يلبسون ملابسهم العادية ولذلك نحن لسنا ضد الغطاء الكامل ولا تفرضه على الناس أو تجعله قانونًا الغطاء رغبة وليس فرضًا".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان الكويتي نبيل شعيل كان على مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي قبل يومين، حيث أحيا حفل ختام فعاليات مهرجان فبراير الكويت الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويتوافد عليه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.