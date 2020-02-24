باسم سمرة: لن أرد على محمد رمضان لأنني ابن ناس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الفنان المصري باسم سمرة مواطنه محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة على مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيام سمرة بدفعه بشكل غريب، في حفل زفاف أقيم في شهر ديسمبر الماضي.

وقال باسم، في تصريحات تلفزيونية ردا على قول محمد رمضان :"أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس، محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده، ما تصحي يا ابني لنفسك، أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك، لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير".

وطلب باسم سمرة، من رمضان مناظرته في التمثيل خلال فيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة.

يذكر أن محمد رمضان قال في تصريحات تلفزيونية سابقة معلقا على الفيديو مع باسم سمرة، "لقد شاهدت الفيديو بالفعل، وحينما حدث هذا الموقف، شعرت في حينها أن الأمر غريب، تداركت الموقف، لم يكن لي أي رد فعل، باسم سمرة صديقي ومثل أخي، ولم يكن في وعيه أثناء قيامه بدفعي، لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال".

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وتسبب مقطع الفيديو في ضجة واسعة بين المتابعين، حيث كان يغني محمد رمضان أغنية "إنساي" ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص، وكان باسم سمرة يمر من جانبه، فانفعل فجأة وأزاحه بيده بشكل غريب.

من ناحية أخرى، كان محمد رمضان قد صرح بأنه الأعلى أجرا في كل الوطن العربي وليس مصر فقط، وذلك خلال لقائه في برنامج "كاربول كاريوكي" بقناة SBC السعودية.

كما كشف الفنان المصري عن سر حبه للسيارات، موضحا أنه يحب السيارات منذ صغره وأن كل السيارات التي يملكها الآن كان يعلق صورها على الحائط في الصغر، مؤكدا أنها هواية وليست هدفا يسعى إليه.

وحول اللقب الأقرب إلى قلبه، قال محمد رمضان إن "الفنان" هو لقبه المفضل، نافيا أن تكون ألقاب مثل: "نمبر وان أو الأسطورة أو الكينج أو الزلزال أو نسر الصعيد"، لكنه عاد ليقول: "أنا أحب اللقب الذي يحبه الجمهور.. والجمهور يحب لقبي نمبر وان والأسطورة".