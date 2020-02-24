نجوى كرم تستجيب لدعوة محبيها وتواجدت بينهم للاحتفال بعيد مولدها

تحاول شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم دوما أن تكون على مقربة من جمهورها، سواء من خلال التواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال مناسبات خاصة تجمعها بهم.ولبّت نجوى كرم، السبت نداء محبيها وتواجدت بينهم للاحتفال بعيد مولودها، الذي يصادف في 26 من شباط/فبراير، في احتفالية نظمها كل من محمد الأيوبي، سامر أبو الحسن، ونسرين ايعالي في فندق جيفينور روتانا - الحمرا، بحضور حشد من الفانز الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية بالإضافة إلى عدد من الدول العربية مثل تونس والمغرب.

وكان من اللافت، أن محبي نجوى حاولوا جاهدين القيام بمختلف الأمور التي تفرح نجمتهم، سواء من خلال استقبالها بالزفة اللبنانية التي رافقت دخولها الى قاعة الحفل، أو الروبرتاجات التي عرضت عن مسيرتها المميزة والتي حضرت بطريقة محترفة تحت إشراف المسؤولة الإعلامية لمكتب نجوى كرم كارلا أبو مراد.

وطغت الألفة والمودة على اللقاء الذي دام ما يقارب الساعتين، حاولت خلالهما نجوى كرم التعامل مع محبيها بعفويتها المعهودة، والتأثر الذي بدى على وجهها طيلة الاحتفالية، كما قدمت لجمهورها عددا من أغانيها، فيما لم يتردد الجمهور عن مشاركة كرم الغناء عن ظهر قلب بطريقة ملفتة، تظهر مدى تعلقهم بها ومتابعتهم لارشيفها الفني القديم والجديد.

من جهة ثانية، فقد شاركت نجوى كرم مؤخرا في مبادرة "صناع الأمل" برعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونشرت عبر حسابها الخاص على الانترنت فيديو من كواليس تسجيل صوتها على كلمات الأغنية التي هي من ألحان فايز السعيد، وعلقت على الفيديو قائلة: "نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصاً حُبّ الأوطان منشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا! فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".

يذكر أن هذه المبادرة شارك فيها عدد من الفنانين منهم: راغب علامة، أحلام، مايا دياب، بلقيس، محمد عساف، نوال الكويتية، ويارا، ونبيل شعيل، وآخرون.

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