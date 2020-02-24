شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنضم إلى فريق عمل مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة مى سليم إلى فريق عمل مسلسل "خيط حرير" اللنجمة مى عز الدين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث بدأ أبطاله تصوير أولى المشاهد الأسبوع الماضى، وتجسد مى أحد الأدوار الرئيسية في العمل

"خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.





وبجانب انشغال الفنانة مى سليم بتصوير مسلسل "اختراق 2" مع الفنان أحمد عيد وطلال السدر، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على منصة watch IT، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى، وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.





Advertisements

وكانت آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، انجى المقدم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وحققت مى من خلاله نجاح كبير الشخصية التي قدمتها خلال العمل وتم عرضه على قناة on e .





"حودايت الشانزليزيه" يسجل التجربة الأولى فى الكتابة لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وأيضاً الأولى للمخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات، وتم تصويره ما بين بلاتوهات وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصاً للعمل.