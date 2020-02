شكرا لقرائتكم خبر عن من هو جيمى جون لوى المكرم بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية لعام 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جيمي جون لوي واحد من أبرز نجوم العالم الذي استطاع أن يظهر موهبته الفريدة بإصرار و حماس شديدين سواء علي شاشة التليفزيون أو بأعماله السينمائية التي تحقق عادة نجاحا مذهلا، لذلك فقد تم اختيار جيمي جون لوي لتكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية لعام 2020 ، كما سيعرض له ضمن فعاليات المهرجان فيلمه "Desrances".

ويستعرض الفيلم احدي المراحل بالحرب الأهلية في أبيدجان وتبدأ العلاقات بين أفراد العائلة للدخول في سياق متوتر و ذلك بعد أن اختفت زوجته وابنه الرضيع بسبب الحرب، إلا أن ابنته ذات الـ 12 عام سترافقه في رحله البحث وهو ما جعله يكتشف شجاعتها و شخصيتها القوية و القيادية، والفيلم من اخراج أبولين تراوري .

وقد وجد فيلم "Desrances" تقديرا من قطاع كبير من المعنيين بالسينما و النقاد و ذلك بعد أن تم عرضه في فعاليات مهرجان"FESPACO Film Festival" 2019، وبمهرجان "London Film Festival".

و هذا العام و كنوع من الترويج للسياحة في الأقصر ، سيقوم جيمي جون لوى خلال تواجده بفعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية لعام 2020 بعمل جولة سياحية يزور بها عدد كبير من الأماكن الاثرية، وكذلك كونه واحد من أهم وأبرز نجوم العالم فسيساعد بشكل مباشر في الترويج للسياحة.

يذكر أن جيمي جون لوي عاش طفولته في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر الـ ( 12 عام ) ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس ، و عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل أن يعمل كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا .

وانتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل تشمل أعماله: "دموع الشمس" مع بروس ويلز، و"جريمة قتل في هوليوود " مع هاريسون فورد، و"الحماة المتوحشة" مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و"فتيات سمينات" مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل "الأبطال" حيث قدم دور رينيه الهاييتي، ومسلسلات "The Brave" و "The Way" و "Claws" و "Juste un regard"، وغيرهم

ويبدو أن عام 2019 كان عام الخير علي جيمي جون لوي حيث حصد عدد من الجوائز الهامة عن دوره في فيلم " Rattlesnakes " و الجوائز هي "Pan African Film Festival" و "Screen Nation Awards" و "Africa International Film Festival" .