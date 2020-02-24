حكايات برلين السينمائي 2020| رسولوف يكشف كيف صور فيلمه سرًا؟.. وكلينتون ودافو أبرز حضور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الجزار:

يشهد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ70، العديد من الفعاليات والأحداث التي تحظى بمتابعة الاَلاف من عشاق السينما حول العالم، ويقدم "الخليج 365" أبرز الحكايات والأخبار خلال فترة المهرجان من 20 فبراير الجاري حتى 1 مارس.

وإليكم أبرز حكايات اليوم الرابع..

لظروف صحية.. المخرج روي أندرسون يعتذر عن عدم المشاركة في برنامج "مع الإرسال"

كشف مهرجان برلين عن اعتذار المخرج السويدي الشهير روي أندرسون، عن عدم المشاركة في برنامج "على الإرسال" الذي

يقيمه المهرجان هذا العام بمناسبة الدورة الـ70، وذلك بسبب مشاكل صحية تجعل السفر صعبًا عليه.

وقد تم استبداله بالمنتج ووهان كارسلون، الذي أنتج معظم أفلام أندرسون، للحديث عن كواليس صناعة أفلامه.

ويعتمد برنامج "على الإرسال" الذي استحدثه المهرجان هذا العام، على إجراء حوار ومناقشة بين مخرج مخضرم واَخر شاب، لتبادل

الثقافات والأفكار وذلك بعد عرض أفلامهما.

وتقام هذه الفعالية بأكاديمية الفنون ببرلين، وقد تم سبعة مخرجين مخضرمين للمشاركة في هذه الفعالية.

رغم احتجازه ومنعه من إخراج الأفلام.. محمد رسولوف يكشف كيف صور أحدث أفلامه؟

كشف المخرج الإيراني تفاصيل تصوير أحدث أفلامه "لا يوجد شر" الذي يعرض في مسابقة المهرجان هذا العام، رغم تحديد إقامته،

ومنعه من إخراج الأفلام، وفقًا للعقوبة التي فرضتها عليه السلطات الإيرانية منذ العام قبل الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة

عن الدولة الإيرانية بعد عرض فيلمه "رجل نزيه" بمهرجان كان، والذي حاز جائزة أفضل فيلم بمسابقة "نظرة ما".

وقال رسولوف الممنوع من خروج البلاد، وعدم حضور عرضه فيلمه مع جمهور المهرجان، في حوار خاص عبر سكايب لمجلة "

هوليوود ريبورتر"، إن فيلمه تم تصويره سرًا، ولم يذكر اسمه مطلقًا في أي تصاريح تخص الفيلم".

وأضاف: "لقد قمت بإعداد الفيلم كأربعة أفلام قصيرة، ولكل منها مخرجه الخاص، ووحدة الإنتاج الخاصة به، تمامًا مثل أربعة أفلام

منفصلة، لأن السلطات لا تهتم بالأفلام القصيرة مثل الطويلة، لذلك كان من السهل إنجازه".

واستطرد رسولوف: "مشاهد الفيلم تم تصويرها في الأماكن العامة، بما فيها مطار طهران، وكنت أجلس في منزلي أثناء تصوير هذه

المشاهد، بينما أرسل فقط للمساعدين قائمة بالمشاهد المعتمدة بتفاصيلها، أما المشاهد التي كنا نصورها خارج المدينة فكنت أشعر فيها

بحرية أكثر وأتواجد مع الممثلين داخل موقع التصوير".

ويتبع الفيلم أربع قصص متشابكة حول موضوع واحد، وهو كيف يكمن للفرد أن يظهر شجاعة أخلاقية في ظل نظام مستبد؟، وترتبط

جميع الحكايات بقضية عقوبة الإعدام في إيران، الذي تقره الحكومة للمعارضين السياسيين.

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وأكد رسولوف، أن فيلمه الجديد هو نقد أكثر مباشرة للحكومة عن كل أفلامه السابقة، والتي كانت تعتمد على النقد بطريقة خفية وغير

مباشرة.

واعترف رسولوف، إن عرض الفيلم في مهرجان برلين، قد يجعل الأمر أسوأ بالنسبة له، وقال: "قد يكون هناك ثمن يجب دفعه". "

ولكني اتخذت قراري بالتحدث بصرف النظر عن العواقب".

عرض إضافي لفيلم "المساعد" للنجمة جوليا جارنر بسبب الإقبال

أقام مهرجان برلين عرضًا إضافيًا أمس الأحد للفيلم الأمريكي "المساعد" الذي يعرض في قسم "البانورما" بسبب الإقبال الكبير على

الفيلم.

الفيلم بطولة النجمة جوليا جارنز التي تجسد دور "جين" الفتاة الذكية الطموحة، التي تعمل مساعدة لأحد رجال الإعلام المشاهير،

صاحب النفوذ، وتتولى جين مسؤولية ظهوره الكامل على الهواء، وفي الوقت نفسه تواجه مشاكل مع زملائها، ومع الوقت نرى فساد

المجتمع التي تعمل خلاله جين.

ويعرض المهرجان الفيلم في خمسة عروض مختلفة، وجاءت أول ثلاثة عروض "كاملة العدد" ، بينما لم يتم فتح الحجوزات على

العرضين الاَخرين.

الفيلم يشارك في بطولته جوليا جارنر، وكريستين فروسيث، وماثيو ماكفادين، وماكنزي لي.

هيلاري كلينتون وويليم دافو أبرز حضور اليوم في برلين

يشهد مهرجان برلين اليوم الاثنين، مجموعة من العروض المنتظرة، والتي تحظى باهتمام كبير من المتابعين، أبرزها الفيلم الإيطالي "سيبيريا" للمخرج أبل فيرارا، والنجم ويليم دافو، وسيعرض الفيلم في العاشرة مساءً، بحضور صناعه، وسيسبق العرض استقبال النجوم على السجادة الحمراء.

ويعرض الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويشارك في بطولته دنيا سيشوف، ودانيال جيمينيز، وسيمون ماكبرني.

الفيلم مستوحي من رواية "الكتاب الأحمر" للكاتب كارل يونج، وتدور أحداثه حول رجل يجد نفسه فجأة يعيش داخل كهف، ثم يحاول الهروب ليجد نفسه في مواجهة مع أحلامه وذكرياته.

أما العرض الأخر المنتظر، هو الفيلم الوثائقي "هيلاي" المأخوذ عن قصة حياة المرشحة السابقة على الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، وسيعرض الفيلم في الثانية والنصف، وسيسبقه جلسة تصوير، ومراسم استقبال على السجادة الحمراء.

وتكشف كلينتون من خلال فيلم المخرجة جوزفين ديكر كواليس معركتها الانتخابية أمام ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تحضر كلينتون العرض العالمي الأول لفيلمها.