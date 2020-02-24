محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صوة لابنها تيتو بعد سقوط ماء مغلي عليه. وكتبت ريهام: "الحمد لله تيتو وقع عليه ماء مغلي أرجو الدعاء بالشفاء". وعلقت الفنانة أصالة على الصورة: "سلامة قلبه حبيبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة ابنها.. ريهام سعيد: ادعوا لتيتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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