شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب رايح جاى بين "ونحب تانى ليه" و "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة ليلى عز العرب حالة من النشاط الفني حيث تشارك في عملين الأول يحمل اسم "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمى وآخرون والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى .

والتعاون هو الثالث بين الفنانة ليلى عز العرب وياسمين عبد العزيز حيث شاركت معها فى مسلسل "هربانه منها" ، من إخراج معتز التونى، وفيلم "عصمت ابو شنب" إخراج سامح عبد العزيز.





وانتهت ليلى عز العرب من تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وبالتزامن مع تصوير المسلسل يجرى المخرج مجدى أبو عميرة عمليات المونتاج والمكساج للحلقات التى صورت، خاصة أن شركة سينرجى قررت عرضه خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن القناة العارضة حتى الآن.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" كل من الفنانة ماجدة زكى كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، غفران محمد، وآخرون، ونتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التى تدور فى إطار كوميدى.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى عز العرب مسرحية "اللى عليهم العين" هى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة، ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة الفنانان خالد سرحان وليلى عز العرب فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وهى من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.