شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة "Paramount" تعلن عن موسم رابع لمسلسل Yellowstone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة" Paramount " ، عن تجديد مسلسل Yellowstone ، لـ موسم رابع، وذلك قبل بدء طرح الموسم الثالث من العمل، الذى من المقرر له أن يعرض خلال الصيف المقبل، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، تدور أحداث مسلسل Yellowstone حول عائلة داتون، بقيادة جون دوتون، الذي يسيطر على أكبر مزرعة لتربية الماشية في الولايات المتحدة.

مسلسل Yellowstone ، من بطولة كيفن كوستنر، لوك جرايمز، كيلي رايلي، ويس بنتلي، كول هاوزر، كيلسي اسبيل، بريكن ميريل، جيفرسون وايت، جيل برمنجهام، إيان بوهين، فوري جي سميث، دنيم ريتشاردز.

وكان قد تم تصوير الموسم الثانى من المسلسل في يوتا ومونتانا، واجتذب الموسم الأول 5.3 مليون مشاهد حيث أصبح المسلسل من أكثر المسلسلات مشاهدة بعد The Walking Dead.

كما كشفت شركة " Paramount "، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

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لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، ألا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن المخرج الذى سيقوم بإخراج أي من الفيلمين الجديدين، ولا فريق العمل، ومن المتوقع أن يتم إضافة أسماء جديدة إلى الأجزاء.

كما قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.