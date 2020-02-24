كارمن لبس ترقص على أغنية بنت الجيران (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة كارمن لبس عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.

وكتبت كارمن لبس: "احتفال بعيد ميلادي بكواليس 2020".

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مسلسل 2020، والمقرّر عرضه في شهر رمضان، من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وكارمن لبس ومجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة الصباح.

كارمن لبس درست التمثيل في معهد الفنون الجميلة في عام 1989، والتقت بالفنان زياد الرحباني الذي كان له الفضل في توجيهها بشكل كبير، والذي عملت معه في مسرحيات (لولا فسحة الأمل) و(بخصوص الكرامة والشعب العنيد)، كما درست التصوير السينمائي في 1990 في جامعة أكسفورد، كما درست بمدرسة المسرح والسينما بباريس في عام 2003.

ةشاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية الهامة في لبنان، من بينها (بيروت الغربية، معارك حب، ليلي قالت، زوزو)، وفي الفترة من عام 2005 وحتى 2010 كانت عضوة بمجلس نقابة الممثلين في لبنان.