فيديو| محمد رمضان يخوض تحدي اللهجة الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة SBC، تقديم الإعلامي هشام الهويش، إنه يفهم اللهجة الخليجية بشكل جيد، لكنه لا يجيد الحديث بها.

وأضاف الفنان محمد رمضان، أنه حين يحاول الحديث باللهجة السعودية تخرج منه اللهجة الصعيدية.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان حل ضيفا أول أمس السبت على برنامج التاسعة على التلفزيون المصري مع الإعلامي وائل الإبراشي.