تراند اليوم : فنان مصري شهير: السلطان قابوس أخبرني بـ"حلم" معين ولن أكشفه إلا في هذه الحالة

كشف فنان مصري شهير كواليس مقابلته مع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد قبل فترة.

وعلى هامش معرض الكتاب العماني ، قال الفنان "سمير صبري": سعيد جدا بالدعوة اللي تلقيتها من وزارة إعلام عمان لزيارة المعرض الدولي للكتاب في مسقط .

وأضاف: فرصة هايلة إني أزور البلد اللي أنا عشقته لما كان ليا شرف إن أنا الإعلامي الوحيد اللي أجرى لقاءً مع جلالة السلطان قابوس الراحل العظيم الذي عشق بلده وعشق العالم العربي وكان له مواقف عظيمة جدًا في مساندة بلدنا في حرب 6 أكتوبر سنة 1973 .

وتابع: الراحل الكريم أخبرني بحلم معين أثناء حواري معه ، وهذا الحلم كان يخص بلده عمان ولكني لن أحكيه إلا على هامش لقاء ضمن أحداث معرض الكتاب في مسقط.

