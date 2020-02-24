تراند اليوم : بعد اتهام محمد رمضان له بأنه "مخمور" .. فنان شهير يرد بقوة: اصحى لنفسك يابني وكفاية هبل

واصل الفنان المصري محمد رمضان تصريحاته المثيرة للجدل وكان آخرها بعد اتهامه لفنان شهير بأنه "لم يكن في وعيه".

وقال "رمضان" تعليقا على فيديو قام فيه الفنان "باسم سمرة" بدفعه خلال حفل زفاف جمعهما: باسم سمرة مكانش في وعيه .. ولو كان في وعيه كنت رديت بإيدي الشمال.

و رد "باسم سمرة" على الفيديو قائلا: أنا ابن ناس ومحترم ومش عايز أرد على حاجة زي دي لكن ردي إني بدعو محمد رمضان لمباراة تمثيلية مدتها 10 دقايق ونشوف مين أحسن.

وأضاف: مينفعش واحد يشتمني على التلفزيون وبخاصة لما يبقى عيل صغير .. أنا بحب محمد رمضان بس هو الشيطان سايقه ومعرفش ايه الهبل اللي هو بيقوله دا .. أنا ممكن أوريه وبقوله اصحى لنفسك يابني".

