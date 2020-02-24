"Sonic the Hedgehog" يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

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""الخليج 365"" من بيروت: حقق فيلم "Sonic the Hedgehog" إيرادات بلغت 26.3 مليون دولار ليتصدر شباك التذاكر في دور السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي. وهو يجمع في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير.
وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرة "The Call of the Wild"، بإيرادات بلغت 24.82 مليون دولار، بينما حلّ في المركز الثالث فيلم "birds of prey"، بـ 7 ملايين دولار.
واحتل الجزء الثاني من فيلم الرعب والغموض "Brahms: The Boy II" المركز الرابع، بـ 5.9 مليون دولار، فيما جاء في المركز الخامس فيلم "Bad Boys for Life" محققا 5.86 مليون دولار.
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