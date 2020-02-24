مهرجان الأقصر يُكرِّم زينة ويحتفي بـ"فريد شوقي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عزة الحسيني عن تكريم الفنانة زينة إلى جانب الفنانين مصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وعدد من نجوم السينما بالقارة الأفريقية في حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان التي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري، بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، والذي سينطلق في 6 مارس المقبل ويستمر حتى 12 منه بمدينة الأقصر.

وكشفت أن هناك برنامج وضع خصيصًا لعرض الأفلام التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مثل فيلم "ولاد رزق والفيل الأزرق وكازابلانكا وفيلم الممر" وذلك لجمهور الصعيد.وذلك خلال اللقاء الصحفي الذي أُقيم لإعلان انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وسط حضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد من الفنانين المشاركين بأفلامهم

رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد

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تكريم فريد شوقي

وأعلن رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أن "شعار الدورة هو "سينما أفريقية من كل الدنيا"، مشيراً لإطلاق عدد من المطبوعات وبينها كتاب "فريد شوقي وحش الشاشة".

وأشار إلى أنهم استغرقوا وقتاً طويلاً في مشاهدة الأفلام والاستعداد لهذه الدورة، مذكراً بنجاح الدورة الماضية التي كانت مهمة بشهادة الإعلام والنقاد. وقال: لقد اشتغلنا على الجديد في الدورة التاسعة. وهي أفلام الشتات المهمة جداً والتي تشارك من خارج القارة الإفريقية، إضافةً إلى كتاب تتم ترجمته".

هذا وأشارت عبير فريد شوقي إلى أن "أسرة الفنان القدير الراحل سعيدة باحتفاء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمئوية وحش الشاشة وملك الترسو".