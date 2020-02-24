مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تفاصيل دورته التاسعة ..90 فيلما ومسابقة جديدة لأفلام الدياسبورا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تفاصيل الدورة التاسعة التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني وحضر المؤتمر أسرة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي التي تقام الدورة باسمه حيث حضرت زوجته السيدة سهير الترك وابنته المخرجة السينمائية عبير فريد شوقي بجانب عدد من المشاركين في الفعاليات وصناع الأفلام ومنهم المخرج عماد البهات مخرج فيلم الافتتاح " صندوق الدنيا " والمخرج أحمد رشوان مخرج فيلم " قابل للكسر " كما حضر عدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي بطل فيلم " حبيب " وعمرو القاضي وأحمد كمال بطلي فيلم " صندوق الدنيا والنقاد أسامة عبد الفتاح وسعد القرش ومحمد يوسف .

قدمت وقائع المؤتمر الصحفي الفنانة ياسمين الهواري التي رحبت في البداية بالحضور، وقالت: أهلا بالحضور في هذا المهرجان الذي تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ثم طلبت من رئيس المهرجان الصعود علي منصة المؤتمر ليلقي كلمته فقال : ان الدورة التاسعة للمهرجان استغرق التحضير لها وقت طويل في مشاهدة الافلام ونجحنا بالفعل في اختيار افلام اعتقد أنها مهمة منها 15 فيلما تعرض كعرض اول بالإضافة لاستحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا واضاف فؤاد، ان شعار المهرجان هذا العام" سينما افريقية من كل الدنيا " وهو شعار يؤكد فلسفة المهرجان في الامتداد والتطوير.

وعقب كلمة السيناريست سيد فؤاد تحدثت المخرجة عبير فريد شوقي و اعربت عن سعادتها وسعادة العائلة بتكريم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية والاحتفال بمئوية فريد شوقي، وتمنت ان يكون الاحتفال علي مدار العام لان هذا العام هو عام فريد شوقي.

وفي كلمتها اعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، عن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية ، حيث يقام معرض رئيسي حول افلام الفنان الكبير فريد شوقي واعماله من أرشيف المصور الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض فيلمين لوحش الشاشة هما " السقا مات " اخراج صلاح ابو سيف وفيلم " الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان ايضا .

وأضافت الحسيني، أن هناك قسم خارج المسابقة ويعرض خلاله 8 أفلام منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان وهناك قسم للعروض الخاصة والذي يشهد عرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، وفيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت وفيلم " ستموت في العشرين " للمخرج أمجد أبوالعلا .

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وأشارت أيضا : بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والذي يواكب فعاليات المهرجان سنحتفي بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية في السينما الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر ويعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية هم : "الممر، وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس".

كما تحدث ممثل وزارة الخارجية السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب قائلا : السيدات والسادة يسعدني التواجد في هذا المكان الملئ بالطاقة الايجابية ويسعدني ويشرفني ان تكون دولة كينيا الشقيقة هي ضيف شرف مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته التاسعة واتوجه بالشكر للجنة المنظمة بالمهرجان علي توطيد العلاقات الافريقية من خلال صناعة السينما التي تشكل اتجاهات فكرية لقطاعات عديدة من شعوب العالم فصناعة السينما هي القوة الناعمة التي يمكن ان توظف ايجابيا او سلبيا و دائما نأمل ان يكون اتجاهنا ايجابيا نحو السلام والحب والتناغم والتفاهم.

شارك في تقديم تفاصيل المهرجان الناقد أسامة عبدالفتاح الي استعرض تفاصيل مسابقة الافلام الروائية الطويلة والسيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان الذي استعرض مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة والتي تضم 8 أفلام وتحدثت هالة الماوي مدير الفعاليات السينمائية بالمهرجان عن مسابقة الدياسبورا التي تضم 7 افلام كما استعرض الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي بالمهرجان تفاصيل الورش التي يصل عددها لـ 8 ورش .



يكرم المهرجان في دورته المقبلة نجوم عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة كما يصدر المهرجان عدة كتب منها كتاب "وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية" عن الفنان الراحل فريد شوقي تأليف أمل الجمل وكتاب "السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات".

تاليف أنجالي برابهو أما لجان التحكيم فتضم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل كل من المخرج البوركيني جاستون كابوريه ، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداي، والمخرج المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان، وتضم لجنة تحكيم "التسجيلي الطويل"، كل من المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والناقد المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا، كما تضم لجنة تحكيم "الافلام القصير" المخرج المصري أحمد فوزي صالح، والمخرجة المغربية اسماء المدير والمنتج والمخرج المصري مارك لطفي، والمخرج الكيني جيتونجا "توش" ديفيد، والممثل الموريتاني سالم دندو، وتضم لجنة تحكيم مسابقة "الديسابورا" الكاتبة الهندية انجالي برابهو، والناقد الجنوب افريقي بيتر رورفيك، والمخرجة الاردنية سوسن دروزه، والناقد المصري سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخير لجنة تحكيم "الفبريسي" تضم كل من الناقد التونسي لطفي بن خليفة، والناقدة السويدية ايفا اف جاييرستام والناقد المصري محمد طارق.

مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، السياحة والآثار ، الشباب والرياضة والخارجية ،والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .