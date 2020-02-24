ياسمين رئيس ترد على فتاة تنتحل شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

ردت الفنانة ياسمين رئيس على فتاة تنتحل شخصيتها في موقع تويتر.

ونشرت الفتاة التي تنتحل شخصية ياسمين، صور للفنانة ياسمين رئيس وعلقت: "Hello all، أول يوم ليا في تويتر ، فين حبايبي وناسي".

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وأعادت ياسمين نشر الصور معلقة: "طيب حمدالله على سلامة الوصول".

ياسمين رئيس أنضمت لموقع تويتر في فبراير ٢٠١١، ويتابعها أكثر من 100 ألف متابع، ما قامت به منتحلة شخصية ياسمين، هي وسيلة يلجأ لها بعض رواد تويتر لزيادة عدد المتابعين معتمدين على شعبية فنان بعينه، ومن ثم يتم تغيير اسم الحساب لاسم آخر.