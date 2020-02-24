"سونيك ذا هيدجهوج" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

تصدر فيلم الحركة والمغامرة "سونيك ذا هيدجهوج" إيرادات دور السينما بأمريكا للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، إيرادات بلغت 26.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرة والدراما "ذا كول أوف وايلد" ، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 24.82 مليون دولار.

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وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة "بيردز أوف براي"، والذي يشارك في بطولته مارجو روبي وروزي بيريز وإيوان مكريجور، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.

واحتل المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم الرعب والغموض "ذا بوي 2"، والذي يشارك في بطولته كيتي هولمز وأوين يومان وأوليفر رايس والطفل كريستوفر كونفيري، محققا إيرادات بلغت 5.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققا إيرادات بلغت 5.86 مليون دولار.