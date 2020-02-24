بحضور يسرا.. فريق "دهب عيرة" يحتفل بحلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور من احتفال فريق عمل مسلسل "دهب عيرة" بعيد ميلادها.

وكتبت حلا: " ٢٣ فبراير عيد ميلادي النهاردة، كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل "دهب عيرة"، في رمضان ٢٠٢٠ من إنتاج العدل جروب فاجئوني بعد التصوير باحتفال بسيط ليا".

وحضر الاحتفال عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا والفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى عثمان، وغيرهم من النجوم.

الفنانة حلا شحية من مواليد 23 فبراير 1979، وأحتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ 41 .

يُذكر أن الفنانة الكبيرة يسرا تخوض السباق الرمضاني، بمسلسل "دهب عيرة" من بطولتها إلى جانب الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.