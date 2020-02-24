بينهم مصطفى شعبان.. تعرف على لجان التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن لجان التحكيم التي يضمها المهرجان، خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه تفاصيل الدورة التاسعة التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل.

وأكد رئيس المهرجان أن لجان التحكيم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل فتضم كل من المخرج البوركيني جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداي، والمخرج

المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان.

وأضاف فؤاد أن لجنة تحكيم "التسجيلي الطويل"، تضم كل من المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والناقد المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا.

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وعن لجنة تحكيم "الافلام القصيرة" فتضم المخرج المصري أحمد فوزي صالح، والمخرجة المغربية اسماء المدير والمنتج والمخرج المصري مارك لطفي، والمخرج الكيني جيتونجا "توش" ديفيد، والممثل الموريتاني سالم دندو.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "الديسابورا" الكاتبة الهندية انجالي برابهو، والناقد الجنوب افريقي بيتر رورفيك، والمخرجة الاردنية سوسن دروزه، والناقد المصري سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخير لجنة تحكيم "الفبريسي" تضم كل من الناقد التونسي لطفي بن خليفة، والناقدة السويدية ايفا اف جاييرستام والناقد المصري محمد طارق.