كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلهام عبد البديع تكشف لـ"الخليج 365 الفني" عن مواصفات فتى أحلامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن حبها الشديد لمجال التمثيل وعن رغبتها في الاستمرار فيه وتحقيق نجاحات أكثر، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تتركه من أجل أي رجل في الدنيا.

وأفصحت إلهام عبد البديع في تصريح خاص لـ الخليج 365 الفني" عن مواصفات فتى أحلامها، حيث أكدت أنه لا بد أن يكون رجلاً بما تحمله الكلمة وأن يكون طموحًا ويتقبل طبيعة عملها في مجال التمثيل وأن يراعي جيدًا مواعيد عملها، لأن العمل في مجال الفن يستغرق ساعات طويلة وليس له موعدًا محددًا للانتهاء وأن يحافظ عليها ويعمل كذلك على اسعادها.

في سياق آخر، تنتظر إلهام حاليًا عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام،بطولة عادل إمام،حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز،داليا البحيري،رانيا محمود ياسين،سليمان عيد،طارق الإيباري، وفاء صادق، محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي.