قصي خولي ينشر صورة له مع الشيخ محمد بن راشد.. والجمهور يسأله عن زوجته وابنه!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 03:53 صباحاً - نشر الفنان السوري قصي خولي صورة له مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن مشاركته في مبادرة “صناع الأمل”.

وظهر قصي خولي في الصورة وهو يصافح الشيخ محمد بن راشد وعلق كاتبا: “صانع الأمل الأول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.