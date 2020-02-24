كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 03:53 صباحاً - نشر الفنان السوري قصي خولي صورة له مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن مشاركته في مبادرة “صناع الأمل”.
وظهر قصي خولي في الصورة وهو يصافح الشيخ محمد بن راشد وعلق كاتبا: “صانع الأمل الأول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي ينشر صورة له مع الشيخ محمد بن راشد.. والجمهور يسأله عن زوجته وابنه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.