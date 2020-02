شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتين و 17 ثانية من الرعب والتشويق بـ أول تريلر لـ Run والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate، أول فيديو ترويجى لـ فيلم الرعب الجديد Run، القادم إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 8 مايو المقبل، الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 17 ثانية، استطاع أن يجذب أنظار الكثيرين، لاحتوائه على المشاهد التشويقية، وبالتالي ساعد ذلك في أن يصل عدد مشاهداته إلى 8 مليون مشاهدة في خلال يومين من طرحه.

فيلم Run، من بطولة سارة بولسون، كيرا ألين، أونالي أميس، بات هيلي، كارتر هاينز، كلارك ويبستر، كونان هودجكنسون، إريك أثافال، برادلي ساواتزكي، ومن إخراج أنيش شاجانتي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى سيف أوهانيان.

ويدور فيلم الرعب الجديد Run، حول مراهقة تدرس في المنزل، والتي مع مرور الوقت تبدأ في الشعور بأن والدتها تخفى سرا مظلم، ومخيف عنها، والتي تحاول أن تكتشفه.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.