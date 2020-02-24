شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان خارج منافسات رمضان للمرة الأولى منذ 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النجم مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسات الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.

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وأعلنت شركة العدل عن التعاقد مع مصطفى شعبان على تقديم رواية "حتى لا يطير الدخان" في وقت متأخر مقارنة بباقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، ورغم ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات وتجهيز الديكورات وكل هذه الأمور كان هناك اتجاه قوى للسير قدماً في هذا العمل ولكن شهدت الأيام الماضية تطورات وتوقفت عمليات التحضير وتم تأجيل العمل بشكل رسمي.

وكان الزعيم عادل إمام قد سبق وقدم رواية "حتى لا يطير الدخان" في فيلم سينمائي عام 1984، من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان وأحمد راتب وسناء شافع وحقق العمل نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأفلام التى قدمها عادل امام فى مشواره السينمائى.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.