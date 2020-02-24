تعرف على أول رجل في حياة ياسمين رئيس

شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بصورة لأول رجل في حياتها. الصورة تعود لوالد ياسمين رئيس، الذي اكتفت بوصفه الأول فقط، وحظيت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في وسامته، ووصفوها بأنها نسخة ثانية عنه.

من ناحية أخرى انضمت ياسمين رئيس، مؤخرًا لفيلم “جارة القمر” وهو من إخراج زوجها هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي، ولكن تحدث أشياء غير متوقعة خلال الأحداث.

ويأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الأخير “لص بغداد”، وهو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ويدور حول مغامرة كوميدية لمجموعة من اللصوص الذين يحاولون الوصول لمقبرة “الإسكندر الأكبر” لسرقتها، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجي فيلمز.

وتم عرض الفيلم في مجموعة من الدول العربية وحقق نسب نجاح كبيرة وشارك الفنان محمد إمام، وبعض أبطال الفيلم في العروض الخاصة التي أقيمت في هذه البلاد ومنها الإمارات والأردن.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس،، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن،الشهير بـ توتا، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وآخرين.

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كما تشارك الفنانة ياسمين رئيس، في بطولة فيلم “الحارث” إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة أسماء جلال، و العمل من إخراج محمد نادر في أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

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