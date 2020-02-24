شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ووليد سعد وبوسى شلبى يغنون "يا ملطشة القلوب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء تواجدهم فى فعاليات مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقام بدولة الإمارات العربية، شارك النجم هانى رمزى، والملحن وليد سعد، الإعلامية بوسى شلبى غناء أغنية "ملطشة القلوب"، للمطرب مصطفى شوقى، والتي حققت نجاحا كبيرا للغاية، خلال أواخر العام الماضى، واستمر هذا النجاح حتى الآن، حيث ظهروا الثلاثة مع بعض الأصدقاء في سيارة، يقومون بغناء الأغنية، بحسب الفيديو الذى نشرته بوسى شلبى.

وأحيا مجموعة كبيرة من النجوم حفلات غنائية في مهرجان الفجيرة من بينهم النجمة الخليجية أحلام، والنجم اللبناني عاصى الحلانى، ووائل جسار، كما يتواجد مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات من بينهم احمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، والفنان هاني رمزى، والفنانة رانيا يوسف.

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جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة للفنون يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم الفنانة أحلام التي شاركت في المهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمى، وقدمت أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها شأنها شأن المطرب حسين الجسمي.

كما أحيا عاصي الحلاني حفلا غنائيا الجمعة الماضية، وحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة حيث قدم عدد من الأغاني منها : "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن: "وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة.

بوسى نشرت فيديو، أثناء تواجدهم مع بعض الأصدقاء في سيارة، يقومون بغناء أغنية