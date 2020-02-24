شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تحدٍ صارخ للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين قام حمو بيكا بإحياء حفل فنى داخل احد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وبناء عليه قامت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

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كما حررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضى بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذى استضاف الحفل، وحمل المحضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير 2020، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هندي رئيس لحنة العمل الذي أكد ان النقابة لن تتوانى عن تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر.