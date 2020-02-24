شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantasy Island يحقق 3 أضعاف ميزانيته خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب Fantasy Island، إلى 24 مليون و 961 ألف دولار، في شباك التذاكر حول العالم، وطرح فيلم الرعب الجديد تزامنا مع عيد الحب يوم 14 فبراير الجارى، وبذلك يكون الفيلم قد تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 7 مليون دولار أمريكى، بـ حوالى الـ 3 مرات، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و 50 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرعب Fantasy Island، بين 17 مليون و 247 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 7 مليون و 714 ألف دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم.

فيلم Fantasy Island من بطولة ماجي كيو، لوسي هيل، بورتيا دوبليداي، مايكل بينيا، مايكل روكر، كيم كوتس، شارلوت مكيني، ريان هانسن، باريسا فيتز هينلي، إيفان إيفاجورا، روبي جونز، أوستن ستويل، جيمي أو يانج، جوران د، نيك سلاتر.

ويدور فيلم Fantasy Island الجديد، حول السيد روارك الغامض، الذى يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه بعيد المنال، وسيحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، ولكن عندما تتحول الأوهام إلى كوابيس، يتعين على الضيوف حل لغز الجزيرة من أجل الهروب، والحفاظ على حياتهم.

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فيلم Fantasy Island الجديد من إخراج جيف وادلو، الذى شارك في التأليف مع جيليان جاكوبس، وكريستوفر روش.

كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.