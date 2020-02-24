شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريللر الفيلم القصير "الرسالة الأخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج كريم الشافعي من تصوير الفيلم القصير "الرسالة الأخيرة"، وهو قصة كريم الشافعي، وشارك فى كتابته ميرنا الفقي وأحمد حسن رؤول، وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامي عن المرأة.

الفيلم بطولة نهي لطفي وستايلست إيهاب العدلي وتصحيح الألوان أحمد الششتاوي، ومن المقرر أن يشارك الفيلم في عدد كبير من المهرجانات بالفترة المقبلة.

Advertisements

https://vimeo.com/392304355 from Karim El Shafei on Vimeo.

وكان المخرج كريم الشافعى قدم من قبل الفيلم القصير (داين تدان) وهو من قصة باسم فؤاد، وتدور أحداث الفيلم القصير فى إطار درامى عن اختيار شخص للقرار فى حياته بطريقة أنانية، ولكنه ينسى أن الحياة بها شىء واحد هى (الكارما).

الفيلم بطولة باسم فؤاد والممثلة والمذيعة زهرة رامى وعدد من النجوم الشباب، ومن المقرر أن يتم عرضه فى عدد من المهرجانات الدولية فى 2020.