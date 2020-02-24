محمد رمضان: أنا الأعلى أجرًا في كل مكان يتكلمون فيه العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة SBC، تقديم الإعلامي هشام الهويش، إنه الأعلى أجرًا في كل مكان يتكلمون فيه العربية.

وأضاف الفنان محمد رمضان، أن تصريحه بأجره توثيقا للتاريخ وليس من باب التفاخر.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان حل ضيفا أول أمس السبت على برنامج التاسعة على التلفزيون المصري مع الإعلامي وائل الإبراشي.