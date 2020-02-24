باسم ياخور بصحبة زوجته وميرهان حسين في أسوان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ياسمين عبدالعزيز نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. رحمة حسن نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "بانيو" استحمام. باسم ياخور Advertisements نشر الفنانة السوري باسم ياخور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته رنا الحريري. أسيل عمران نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعد لوضع "المكياج". وسام بريدي نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة أسوان. قصي خولي نشر الفنان السوري قصي خولي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان أخضر قصير.

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