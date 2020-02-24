شاهد.. نجوى كرم بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر. وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت "نجوى" بإطلالة أنيقة، وعلقت: "من لقائنا إمبارح". نجوى كرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة (إم بي سي)، ويشاركها في عضوية لجنة التحكيم، الفنان هاني شاكر، الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني ملحم زين.

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