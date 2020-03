حفل توزيع جوائز NAACP للصور الـ51 : تكريم ريهانا وابنة بيونسيه على خطى والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 01:40 صباحاً - شهد يوم السبت حفل توزيع جوائز NAACP للصور الـ51 ، حيث اجتمع المشاهير والنشطاء وقادة الفكر البارزون في مجتمع السود إلى مركز مؤتمرات باسادينا في بيسيفك سنتر في كاليفورنيا للمشاركة باحتفال تكريم الشخصيات من ذوي البشرة السمراء المميزين في مختلف المجالات .

قدّم الأمسية التي بثّت مباشرة عبر BET النجم أنتوني أندرسون وحضره نجوم من مجالات الفن والتمثيل والغناء والسياسة والرياضة. وكانت فرصة لتكريم أكبر عدد من الشخصيات البارزة من ذوي البشرة السمراء من مختلف القطاعات .

وقدم ديريك جونسون ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ NAACP جائزة الرئيس إلى نجمة الموسيقى والأزياء ورائدة الأعمال والأعمال الخيرية ريهان وهي جائزة تُمنح تقديراً لإنجاز خاص وخدمة عامة متميزة.

ريهانا التي منحت الجائزة لعملها في مجال مكافحة التمييز في مجال التعلّم والعلاج من الامراض قالت في كلمة لها عقب استلامها الجائزة : "شكرًا جزيلاً لـ NAACP على كل جهودك لضمان المساواة لمجتمعاتنا". "شكرًا لك على احتفالنا بقوتنا ومثابرتنا. لقد تم حرماننا من الفرص منذ زمن بعيد. ومع ذلك ، فإننا نسود. لذا فأنا كرمت. تخيل ما يمكننا القيام به معًا. شكراً لك على هذا الشرف".









و أضافت "ريهانا": "أنا محظوظة لأنني تمكنت من بدء مؤسسة Clara Lionel في عام 2012. وإذا كان هناك أي شيء تعلمته فهو أننا لا نستطيع إصلاح هذا العالم إلا معًا، إذا كانت مشكلتك، فليست مشكلتك وحدك؛ إنها مشكلتي معك؛ إنها مشكلة المرأة؛ إنها مشكلة السود. إنها مشكلة الفقراء".



كما فازت Lizzo بجائزة : ENTERTAINER OF THE YEAR



واستطاعت ابنة بيونسيه وجاي زي Blue Ivy carter البالغة 8 سنوات من الفوز بأول جائزة رسمية لها عن فئة Outstanding Duo, Group or Collaboration for "Brown Skin Girl,لمشاركتها في ألبوم The Lion King: The Gift.

كما حصل عضو الكونغرس الأمريكي وزعيم الحقوق المدنية جون لويس (ممثل جورجيا) ، الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين يوم الجمعة ، على جائزة رئيس NAACP.



وبالطبع كان هناك تكريم للاعب كرة السلة الراجل كوبي براينت وابنته جيانا .

كما فازت النجمة لوبيتا نيونغو بجائزة أفضل ممثلة.

إليكم اللائحة الكاملة للفازين :



ENTERTAINER OF THE YEAR

Lizzo

TELEVISION CATEGORIES

Outstanding Comedy Series

"black-ish" (ABC)

Outstanding Actor in a Comedy Series

Anthony Anderson -- "black-ish" (ABC)

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Deon Cole -- "black-ish" (ABC)

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Marsai Martin -- "black-ish" (ABC)

Outstanding Drama Series

"Greenleaf" (OWN)

Outstanding Actor in a Drama Series

Omari Hardwick -- "Power" (Starz)

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Harold Perrineau -- "Claws" (TNT)

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Lynn Whitfield -- "Greenleaf" (OWN)

Outstanding Television Movie, Limited-Series or Dramatic Special

"When They See Us" (Netflix)

Outstanding Actor in a Television Movie, Limited-Series or Dramatic Special

Jharrel Jerome -- "When They See Us" (Netflix)

Outstanding Actress in a Television Movie, Limited-Series or Dramatic Special

Niecy Nash -- "When They See Us" (Netflix)

Outstanding News/Information (Series or Special)

"Unsung" (TV One)

Outstanding Talk Series

"Red Table Talk" (Facebook Watch)

Outstanding Reality Program/Reality Competition Series/Game Show

"Rhythm + Flow" (Netflix)

Outstanding Variety (Series or Special)

"Homecoming: A Film by Beyoncé" (Netflix)

Outstanding Children's Program

"Family Reunion" (Netflix)

Outstanding Performance by a Youth (Series, Special, Television Movie or Limited-Series)

Marsai Martin -- "black-ish" (ABC)

Outstanding Host in a Talk or News/Information (Series or Special) -- Individual or Ensemble

Jada Pinkett Smith -- "Red Table Talk" (Facebook Watch)

Outstanding Host in a Reality/Reality Competition, Game Show or Variety (Series or Special) -- Individual or Ensemble

Steve Harvey -- "Celebrity Family Feud" (ABC)

Outstanding Guest Performance in a Comedy or Drama Series

Kelly Rowland -- "American Soul" (BET Networks)

Outstanding Actress in a Comedy Series

Tracee Ellis Ross -- "black-ish" (ABC)

Outstanding Actress in a Drama Series

Angela Bassett -- "9-1-1" (FOX)

MOTION PICTURE CATEGORIES

Outstanding Motion Picture

"Just Mercy" (Warner Bros. Pictures)

Outstanding Actor in a Motion Picture

Michael B. Jordan -- "Just Mercy" (Warner Bros. Pictures)

Outstanding Actress in a Motion Picture

Lupita Nyong'o -- "Us" (Universal Pictures)

Outstanding Supporting Actor in a Motion Picture

Jamie Foxx -- "Just Mercy" (Warner Bros. Pictures)

Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture

Marsai Martin -- "Little" (Universal Pictures)

Outstanding Breakthrough Performance in a Motion Picture

Marsai Martin -- "Little" (Universal Pictures)

Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture

"Just Mercy" (Warner Bros. Pictures)

Outstanding Independent Motion Picture

"Dolemite is My Name" (Netflix)

Outstanding Character Voice-Over Performance (Television or Film)



James Earl Jones -- "The Lion King" (Walt Disney Studios)