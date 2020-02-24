هاري وميغان: الملكة لا تمتلك الوصاية على كلمة "ملكي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 01:40 صباحاً - قال الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markel إنهما لن يستخدما كلمة "ملكي" أو ساسكس رويال ،مجدداً في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا، مؤكدين أن الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth لا تملك كلمة "ملكي".



ونقل موقع "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم الزوجين قولها "لن يستخدم الزوجين كلمة ملكي أو ساسكس رويال مستقبلا، وذلك لما تفرضه قواعد معينة في حكومة المملكة المتحدة".

وفي منشور مفصل على موقعهما الرسمي، أكد الزوجان ما جاء على لسان المتحدثة بهما، مشيرين إلى أن الملكة إليزابيث لا تملك كلمة "ملكي".

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وأضافا "رغم أن الملكة ومكتب مجلس الوزراء لا يملكان أي وصاية على كلمة ملكي في الخارج، إلا أننا لا نعتزم استخدام هذا اللقب مجددا سواء داخل أو خارج المملكة المتحدة، وذلك بعد ربيع 2020، أي بعد تنحينا رسميا عن العائلة المالكة".

وكان مصدر ملكي، قال في وقت سابق، أن العائلة الملكية تناقش منع الزوجين عدم استخدام "ملكي"



والأسبوع الماضي، أعلن الأمير هاري وميغان أنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس.

ويعيش هاري وميغان وابنهما الرضيع آرتشي، في كندا ، حيث يبدآن حياتهما المستقلة ماديا.



واتفق الزوجان، الشهر الماضي، مع الملكة إليزابيث على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان بتمويل نفسيهما من خلاله.