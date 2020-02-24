شاهد.. رد ناري من باسم سمرة على محمد رمضان: “ما تصحى لنفسك يا ابني”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 12:54 صباحاً - عقب الفنان باسم سمرة، على ما قاله الفنان محمد رمضان خلال حواره أمس على التليفزيون المصري عنه بأن سمرة “ماكنش في وعيه” عندما اصطدم به في أحد الأفراح، قائلا: “أنا ابن ناس محترمة ومش هرد”.

وتابع باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب:”محمد رمضان مثل معايا قبل كدا وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقة.. كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل.. ما تصحى لنفسك يابنى.. لو بتقول إنك نبمر1، أنا هوريك، ومحدش يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير”.

ودعا باسم سمرة رمضان لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

جدير بالذكر أن محمد رمضان قال: “باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو كان فرح ابن الحاج محمد، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة”.