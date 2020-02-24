روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب

شاركت الفنانة المصرية روبي جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. روبي أطلت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بجاكيت أسود أنيق، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة.

النجمة منى زكي عبرت عن إعجابها الشديد بإطلالة روبي، حيث كتبت تعليق على الصورة قائلة “تجنني”، لتغازلها روبي بقولها: “انتي فتاة أحلامي”.

تعليق روبي أثار تعجب جمهورها، حيث أن فتاة الأحلام تكون للشاب وليست للفتاة، لكن البعض رأى أنها قصدت بهذا التعليق التعبير عن حبها الشديد لمنى زكي.

وكانت الفنانة المصرية روبي قد ظهرت مؤخرا بلوك جديد احتفالا بعيد الحب، وفاجأت به جمهورها من خلال حسابها عبر موقع «أنستجرام».

روبي غيرت لون شعرها للون الأحمر، ونشرت صور لها عبر حسابها، وظهرت بشعر طويل، وذلك بعد أن قامت بقصه منذ قترة قصيرة.

الفنانة المصرية علقت على الصور وكتبت: «عيد حب سعيد عليكم وعلى حبايبكم»، وتغزل الجمهور في طلتها، وأبدوا إعجابهم بشكلها.

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يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

روبي اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسرحية «علاء الدين»، والذي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز، وتم إسناد الدور للفنانة تارا عماد.

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