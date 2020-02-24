شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة لـ محمد رمضان: "ما تصحى لنفسك يابنى..لو بتقول إنك نبمر1 أنا هوريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان باسم سمرة، على تصريحات الفنان محمد رمضان، على الفيديو المتداول بينهما بأحد الأفراح، قائلًا :"مقدرش أرد.. لأنى ابن ناس محترمة، وأدعوا لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق روائي قصير نمثل فيها بطولة مشتركة بما يرى أنه موهوب".

وقال "سمرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب:"محمد رمضان مثل معايا قبل كدا وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقة.. كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل.. ما تصحى لنفسك يابنى.. لو بتقول إنك نبمر1، أنا هوريك، ومحدش يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير".

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جدير بالذكر أن محمد رمضان قال: "باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو كان فرح ابن الحاج محمد، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة".