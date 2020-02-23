شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أحمد على: مصر كانت تنتج 90 فيلم سنويًا فى الماضى.. الآن أقل من 30 فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مجدى أحمد على، إن السينما في مصر تشهد تراجعًا كبيرًا عن الماضى، والدولة ترى صناعة السينما على أنها نوع من أنواع الملاهى.

وأوضح المخرج الكبير، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن هناك تراجع كبير فى السينما المصرية والبلد تستحق وضع أفضل بكثير مما هى عليه الآن.

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وأشار إلى أن مصر في الماضى كانت تنتج 90 فيلمًا في العام الواحد، أما الآن لا يتجاوز عدد الأفلام سنويًا عن 30 فيلم، كما أنه لا يوجد أي تطور في دور العرض، بجانب أسعار التذاكر المرتفعة.

وأكد أن السينما المصرية "قوة ناعمة" للدولة، مضيفًا:" السينما تجارة وفن وصناعة، ولكن المناخ الآن لا يساعد السينما، حيث يتم التعامل معها كملاهى، ويفرض عليها ضريبة الكباريهات والملاهى".