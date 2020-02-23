شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحصد 30 مليون مشاهدة لكليب Physical فى 22 يوم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح ملحوظ حققته النجمة العالمية دوا ليبا خلال الأيام القليلة الماضية و ذلك من خلال كليبها الأخير "Physical" والذي أطلقته نهاية شهر يناير الماضي ، حيث حقق نسبة مشاهدة وصلت الي 30 مليون مشاهدة حتي الآن علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

وكليب "Physical" تم تصويره في برشلونة في اسبانيا، وهو من إخراج لوب سيرانو الذي كان يعمل جنبا إلى جنب مع نيكولاس منديز في شركة الإنتاج "Canada".

من جهة أخرى كشفت دوا ليبا عن مواعيد الحفلات الإضافية التي ضمتها لجولتها الغنائية "Future Nostalgia tour" والتي ينتظر الكثيرين من شتي أنحاء العالم، والمقرر إقامة الجولة في بريطانيا وأيرلندا، فوضعت دوا البالغة من العمر ( 24 عام ) موعد لحفلين جديدين وهو ما أثار حماس قطاع كبيرمن محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار.

واختارت دوا ليبا أن تضيف حفلا بجدولها ليوم 29 مايو المقبل لتحيي الحفل في ليفربول .

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اما الحفل الثاني الذي اضافته دوا ليبا لجدول حفلات جولتها الغنائية هو يوم 30 مايو في نوتنجهام ، و بذلك ستضم جولتها الغنائية " Future Nostalgia tour " إلى 12 حفلا ضخما سيحضره عدد هائل من محبي و محبي النجمة الشهيرة و سترصد تفاصيله الكثير من المواقع الفنية من شتى أنحاء العالم .



