شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: اشتغلت 7 سنوات كومبارس وتعلمت الكثير من عبدالله غيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قصر السينما الفنان محمد صبحى ضمن برنامج نجم وندوة وتم عرض فيلم "العميل رقم 13" الذى شارك فى بطولته مع الفنانة صابرين وأدار الندوة الفنان تامر عبد المنعم.

وقال الفنان محمد صبحي أثناء الندوة معلقا على وقف أغاني المهرجانات وغيرها لابد أن يكون هناك آلية وقواعد من أجل ذلك وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار مشيرًا إلى أن هناك فنانين كثيرون قاعدين في بيوتهم من غير شغل ويرجي التركيز على هذا الموضوع أيضًا.

وأضاف صبحي خلال الندوة أن تقديم المرأة وظهورها منحرفة أو مدمنة او عاهرة يعتبر إهانة لها ولمصر خاصة أن هناك نماذج كثيرة ناجحة وهي تمثل نصف المجتمع، وأشار صبحي إلى أنه عمل كومبارس لمدة تصل إلى 7 سنوات ووقفت أمام عمالقة فن منهم عبدالله غيث وتعلمت منه الكثير أضاف لي في مشوارى الفنى مشيرًا إلى أنه جيل لن يعوض.

من ناحية أخرى يجرى الفنان الكبير محمد صبحى اختبارات لاختيار مواهب جديدة يضمها لفرقته "فرقة استوديو الممثل 2020"، وذلك على مسرح محمد صبحى بمدينة سنبل، على أن يكون آخر يوم للتقدم هو يوم 27 فبراير

اختبارات فرقة ستوديو الممثل فى عدة مواهب، منها التمثيل، ويشترط فيها لكل موهبة ترغب فى التقدم للاختبار تحضير مشهدين مشهد بالفصحى ومشهد بالعامية، منهما مشهد كوميدى لا يزيد المشهد على دقيقة ونصف الدقيقة، ولا بد أن تكون المشاهد من مسرحيات فقط، وليست أفلاما ومسلسلات، أما فى مجال الغناء فمطلوب تحضير أغنيتين إحداهما بالفصحى والأخرى بالعامية، ويمكن الاستعانة بالأغانى القديمة والحديثة، وفى مجال العزف يشترط على المتقدم للاختبار اصطحاب الآلة التى تعزف عليها، ويجب تحضير قطعتين موسيقيتين لا تزيد الواحدة على دقيقة ونصف الدقيقة، أما فى مجال الرقص فيشترط تحضير لوحتين من رقص الباليه أو الرقص الشعبى أو الرقص الحديث لا تزيد اللوحة على دقيقة واحدة.

وأكد الفنان محمد صبحى أنه ستتم الدراسة والتدريب لمدة 4 شهور مجانا بدون أى مقابل مادى، ولا يوجد سن محدد للتقديم.

يذكر أن الفنان محمد صبحى قدم مؤخرا موسما جديدا لمسرحيتيه "النحلة والدبور" و"خيبتنا"، ويجرى حاليا بروفات مسرحية جديدة بعنوان "عيلة اتعمل لها بلووك"، كما أنه يستعد لاحتفالية ضخمة يحتفل خلالها بمرور 50 سنة مسرح على فرقته.