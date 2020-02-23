شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رموز السينما بحفل مسابقة الفيلم المصرى وإهداء الدورة للراحلة نادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واختارت الجمعية الفنانة ليلى علوى لتكون ضيف شرف المسابقة هذا العام، كما تهدي تكريما خاصا للفنانة رغدة، بينما تكرم الجمعية عدد من الرموز منهم الفنان رشوان توفيق والكاتب مصطفى محرم والإعلامي مفيد فوزي، والناقد رءوف توفيق والمخرج محمد نبيه والمصور محمد بكر تقديراً لعطائهم الكبير للسينما المصرية.

فيما تهدى الجمعية درع التكريم لأسماء الراحلين د. شوقى على عميد المعهد العالي للسينما الأسبق، والمخرج د. سمير سيف.

كما يتم خلال الاحتفالية توزيع الجوائز "تمثال نفرتيتي الذهبي" على الأفلام الفائزة وهي فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حصد 6 جوائز دفعة واحدة وهي جائزة أفضل ممثل دور أول التي ذهبت للفنان كريم عبد العزيز، وأفضل ممثلة دور أول للفنانة هند صبري، وجائزة أفضل إخراج وأفضل فيلم، وأفضل تصوير، وأفضل مونتاج.

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وفيلم "لما بنتولد" الذي استحوذ على أربعة جوائز وهي جائزة لجنة التحكيم، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس، فيما حصل الفنان محمد حاتم على جائزة أفضل ممثل وجه صاعد، والفنانة سلمى حسن أفضل ممثلة وجه صاعد.

واقتنص فيلم "الكنز 2" جائزتين فقط وهما جائزة أفضل موسيقى، وأفضل ديكور، بينما حاز فيلم "الممر" على جائزة التميز للفنان محمد فراج، وحصلت على الجائزة نفسها الفنانة شيرين رضا عن فيلم "الضيف".

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدر خان وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست د. اشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة أمال عثمان.