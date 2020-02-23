شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. أولى حلقات برنامج "مين ع الباب" لـ خالد عليش على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت قناة الحياة عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "مين ع الباب" الذي يقدمه الإعلامى خالد عليش في تمام الساعة العاشرة مساءً، بدءًا من يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، ويعتمد البرنامج على المفاجآت حيث يفاجئ الضيوف في بيوتهم ويطرح عليهم أسئلة خفيفة مقابل جوائز.

وأفاد حازم شفيق رئيس شبكة تليفزيون الحياة بأن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين حيث يعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له حيث إنه من الوجوه والأصوات الإعلامية التي يحبها الشباب ويحقق انتشارًا كبيرًا بينهم.

وأكد شفيق أنه سعيد بالمشاهدات الضخمة التي حققها البرومو الدعائي للبرنامج والتفاعل عليه من مئات الآلاف من الشباب موضحًا أهمية حصول المشاهد على برامج مسلية بجوار المحتوى الجاد والتنموي الذي تقدمه قنوات الحياة في برامج أخرى.

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وعن ضيوف البرنامج أضاف حازم شفيق أنهم سيشملون كل الطبقات الاجتماعية بداية من سكان الأسمرات وروضة السيدة وحتى الإسكان المتوسط والفاخر كما ستنتقل كاميرات البرنامج بين محافظات مصر كلها، وأكد أن هذا تنفيذًا لتوجيهات تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما عرضت قناة الحياة مؤخرًا أحدث برامجها ضمن خطتها برنامج "الكمين" الذى يقدمه المخرج تامر الخشاب، والذي يهدف إلى كشف الطرق الملتوية في نشر الشائعات والأكاذيب، حيث تؤكد الإحصائيات أن مصر من أكثر البلاد في العالم في تلقي الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إحداث حالة من الفوضى في المجتمع.

ويعرض على قناة الحياة برنامج "4 شارع شريف"، تقديم الإعلامى شريف مدكور، هو برنامج ترفيهى متنوع يقدم مجموعة من الفقرات المختلفة فى صورة جديدة من خلال ديكور البرنامج، وهو عبارة عن شارع ممتد نشاهد فيه محاكاة للشارع الحقيقى الذى يحتوى على كوافير إلى جانب مطعم وأماكن للمشاه وللجلوس، وأهم ما يميز هذا البرنامج عن غيره أنه متنوع لدرجة أنه يمكن اعتباره 5 برامج مختلفة ولكن فى البرنامج ذاته، هذا لأن كل حلقة للبرنامج ستكون لها طابع خاص مختلف ومنفصل تمامًا عن ما قبلها أو بعدها.