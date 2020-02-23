شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يأكل سمك ويغنى "كابوريا" ويتحدى هشام الهويش في "كاربول كاريوكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم محمد رمضان في برنامج "كاربول كاريوكى" الذى يذاع على قناة SBC بالتليفزيون السعودى، الذى يقدمه هشام الهويش، وتحدث رمضان في العديد من الموضوعات مع هشام، وسارا في وسط الجمهور في جدة، وأيضًا خاض رمضان بعض أنواع التحديات الرياضية، وقام بغناء مجموعة من الأغانى لمحمد منير وأغانى أخرى له، وأيضًا تحدث عن مشاريعه وخططه المستقبلية في 2020.



أثناء أغنية محمد منير

وقال رمضان ردًا على سؤال الشخص الذى ينطبق عليه مقولة "محبة إلا بعد عداوة"، "أقولها عن أمير طعيمى.. والذى هاجمنى ولكنه عاد وصالحنى .. وقال لى: "أنا كتبت الكلام ده عن شخص غير اللى أنا عرفته .. وماتزعلش وأصبحنا أصدقاء".



أثناء شرب العصير

وعن الطعام، قال محمد رمضان بعد أن أدى أغنية "كابوريا" لأحمد ذكى: "أكل الكابوريا لا يعلى عليها"



احتفالات بعيد ميلاد هشام

وحول نجمات زمان وأكثر ما كان يلفت انتباه لهن، قال رمضان: "شعر سعاد حسنى .. وأسنان مريم فخر الدين"، وبافتراض أنه كان موجودًا فى زمن الفن الجميل، خيره هشام للعمل بين نجلاء فتحى ونبيلة عبيد ومديحة كامل، فقال رمضان، "السؤال صعب .. ولكنى اختار نبيلة عبيد"



بعض المعجبين

وعن الفنانة التي يتعاون حاليا قال "يسرا" لأنها أول من رشحتنى لبطولة سينمائية في فيلم "احكى يا شهرزاد"



جانب من الحلقة

وعن الأغانى الخليجية، قال: "بحب أغنية الأماكن لمحمد عبده" وأضاف " بفهم خليجى كويس بس مابقدرش أتكلم"، ثم أجرى اختبارا وأعاد بعض الكلمات مع المذيع مثل "ايش لونك طال عمرك"



جزء من التحدى

وعن مسلسل البرنس قال محمد رمضان "بعمل شخصية راجل اسمه رضوان البرنس يارب الناس تحبه وينال إعجابهم".



رمضان يرقص خليجي

وعن تواجده على السوشيال ميديا، قال رمضان، "أدير إنستجرام بنفسى، ولدى 10 ملايين متابع أو أكثر على إنستجرام، ولو حدث لى أي شيء فستكون زوجتى هي المسئولة عن إنستجرام"، وتابع رمضان: "من فترة لأخرى أعبر عن حبي لزوجتى لأنى بحس أنى مقصر معاها".

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فقرة السوشيال ميديا



محمد رمضان فى فقرة السوشيال ميديا

وعلى المستوى الغنائى، قال رمضان: "شغال على ديو مع مطرب مغربى مثل إنساى.. سيظهر قريبا"، وعن جدة قال، "فخور أنى جيت جدة .. بلد جميل وشعبها أجمل"



محمد رمضان يرقص

وفى فقرة أخرى اصطحب هشام محمد رمضان في أحد مطاعم "السمك"، وقال هشام : يسعدنى ويشرفنى أطلب القرب منك .. واشتغل معاك في مسلسلك اللى جاى، فيما قال رمضان "انت دخلت التاريخ بأول فيلم سعودى باسم "كيف الحال"



محمد رمضان يلعب كرة

واختتم رمضان "انا سعيد بالحالة ديه .. ماطلعتش بالشكل ده قبل كده في أي برنامج .. والجمهور هيشوف جانب تانى من شخصيتى .. وبشكرك .. وكل القائمين على البرنامج"، وفى النهاية احتفل رمضان بعيد ميلاد هشام.



محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد هشام



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