شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sonic the Hedgehog يتخطى التوقعات بإيرادات عالية في أول أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم المغامرات والحركة Sonic the Hedgehog، إيرادات وصلت إلى 125 مليون و 589 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد طرحه يوم 14 فبراير الجارى، في 4167 دار عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تخطى العمل الجديد التوقعات بـ تحقيق 65 مليون دولار امريكى، فى أول أسبوع له،

وأنقسمت الإيرادات بين 75 مليون و 84 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 50 مليون و 505 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم،وتوقعت شركة Paramount Pictures، أن العمل من الممكن ان يتخطى افتتاحية فيلم Detective Pikachu، العام الماضى التي وصلت إلى 54 مليون دولار أمريكى، في ثلاثة أيام.

وحصل فيلم Sonic the Hedgehog، على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

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ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدورقصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.