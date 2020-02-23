مدحت العدل عن وفاة عمرو فهمي: "خبر مؤلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عمرو فهمي، سكرتير الإتحاد الأفريقي السابق، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكتب العدل: "البقاء لله في وفاة عمرو فهمي، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته.. خبر مؤلم وحزين".

ورحل عمرو فهمي عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع مرض سرطان المخ، عن عمر يناهز 36 عاما، وشيع جثمانه عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.